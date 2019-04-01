Сегодня ночью завершился срок подачи деклараций за 2018 год.

Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1,559 млрд гривен дохода в 2018 году. Декларация главы государства появилась в Едином реестре деклараций сегодня ночью, она датирована 23:49 31 марта.

Задекларированный доход состаляют:

1,1 млрд гривен дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария),

400 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал",

28,8 млн гривен возврата Министерством финансов стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа и инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ,

21 млн гривен процентов от Международного инвестиционного банка (МИБ),

0,8 млн гривен дохода от отчуждения имущества,

0,4 млн гривен президенсткой зарплаты.

За 2017 год Порошенко задекларировал 16,3 млн гривен доходов.

С 1 января 2019 Порошенко задекларировал 895 млн гривен доходов, при этом 576 млн гривен из этой суммы в соответствии с условиями декларирования могли относиться к доходу как за 2018, так и за 2019 год.