Президент Украины Петр Порошенко задекларировал 1,559 млрд гривен дохода в 2018 году. Декларация главы государства появилась в Едином реестре деклараций сегодня ночью, она датирована 23:49 31 марта.
Задекларированный доход состаляют:
- 1,1 млрд гривен дивидендов от компании Rothschild Trust Schweiz AG (Швейцария),
- 400 млн гривен дивидендов от публичного акционерного общества "Закрытый недиверсифицированный корпоративный инвестиционный фонд "Прайм Эссетс Кэпитал",
- 28,8 млн гривен возврата Министерством финансов стоимости приобретения облигаций внутреннего государственного займа и инвестиционной прибыли при погашении ОВГЗ,
- 21 млн гривен процентов от Международного инвестиционного банка (МИБ),
- 0,8 млн гривен дохода от отчуждения имущества,
- 0,4 млн гривен президенсткой зарплаты.
За 2017 год Порошенко задекларировал 16,3 млн гривен доходов.
С 1 января 2019 Порошенко задекларировал 895 млн гривен доходов, при этом 576 млн гривен из этой суммы в соответствии с условиями декларирования могли относиться к доходу как за 2018, так и за 2019 год.