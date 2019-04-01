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ЦИК обработал 50% протоколов: лидеры не изменились

Центральная избирательная комиссия обработала 50,36% электронных протоколов первого тура выборов президента Украины.

Согласно данным на сайте ЦИК, лидеры избирательной гонки не изменились: на первом месте Владимир Зеленский, за него проголосовали 30,2% избирателей (2,65 млн человек). Вместе с ним во второй тур проходит действующий президент Петр Порошенко - 16,64% голосов (1,46 млн человек).

Далее идут лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко (1,15 млн голосов, 13,08%), представитель пророссийской партии "За жизнь" Юрий Бойко (1 млн голосов, 11,53%), лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (623 тысяч голосов, 7,11%), бывший глава СБУ Игорь Смешко (519 тысяч голосов, 5,93%), лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко (449 тысяч голосов, 5,12%), лидер "Оппозиционного блока" Александр Вилкул (369 тысяч голосов, 4,21%), единый кандидат от националистов Руслан Кошулинский (146 тысяч голосов, 1,66%).

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