В Сан-Франциско закрылся последний участок на выборах президента

Голосование в первом туре выборов президента завершилось в 06:00 1 апреля (по киевскому времени) с закрытием самого западного избирательного участка в американском Сан-Франциско.

Он расположен в помещении генерального консульства Украины по адресу 530 Bush Street, Suite 402, San Francisco.

По последним данным с участка №900091 на 17:00 по местному времени там проголосовали всего 348 человек из более чем 23 тысяч зарегистрированных избирателей.

Напомним, что первый участок в австралийской Канберре закрылся еще 31 марта в 12:00 по киевскому времени.