Договор о дружбе с Россией официально прекратил действие

Закон о прекращении действия договора вступил в силу 12 декабря 2018 года.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией прекратил свое действие с понедельника, 1 апреля.

Соответствующий закон о прекращении действия договора вступил в силу 12 декабря 2018 года.

"Прекратить с 1 апреля 2019 действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией, заключенного 31 мая 1997 в г. Киеве и ратифицированного Верховной Радой Украины 14 января 1998", - сказано в нем.

Такое решение было принято, учитывая вооруженную агрессию России против Украины, которая является существенным нарушением договора о дружбе.

Согласно закону, прекращение действия договора освобождает Украину от любого обязательства по его выполнению.

В пояснительной записке к соответствующему законопроекту утверждалось, что прекращение действия договора не окажет негативного влияния на рыночную среду, права граждан и другие сферы общественных отношений.

При этом было указано, что прекращение действия договора позволит должным образом и эффективно защитить национальные интересы Украины в международных отношениях.

Данный договор действовал с 1 апреля 1999 года, а его действие автоматически продолжалось на 10 лет, если за 6 месяцев до окончания срока действия одна из сторон не сообщала второй о желании его прекратить.

Соответственно, действие договора должно было автоматически продлиться на 10 лет с 1 апреля 2019 года, если бы Украина не уведомила Россию о желании его прекратить до 30 сентября 2018 года.

21 сентября 2018 Министерство иностранных дел направило РФ ноту о желании Украины прекратить действие документа, а 6 декабря 2018 парламент принял закон о прекращении действия договора.

В феврале-марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым, а потом оказала всестороннюю поддержку в формировании террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" на Донбассе.

В связи с этим Украина решила не продлевать договор на следующее десятилетие.