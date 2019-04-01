Луценко по ошибке приписал в декларации супруги лишний ноль

В декларации Ирины Луценко указано, что она владеет 245 тыс. долларов.

Генеральный прокурор Юрий Луценко при заполнении декларации за прошлый год ошибочно сделал свою жену долларовой миллионершей.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в комментарии "Укринформу".

"Один ноль лишний, потому что у Ирины Луценко 245 тысяч долларов. Это была банальная ошибка, потому сенсации нет", - сказала она.

Между тем, в декларации самой Ирины Луценко указано, что она владеет 245 тыс. долларов.

Напомним, в ноябре 2017 года НАБУ открыло производство по факту возможного незаконного обогащения Луценко. Дело открыто по ч. 3 статьи 368-2 Уголовного кодекса. О подозрении никому не сообщалось. Генпрокурор назвал слухи о его незаконном обогащении "дохлой кошкой".