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Канадские наблюдатели признали выборы честными и свободными

По мнению главы миссии CANADEM, высокая явка свидетельствует о демократии в Украине.

Канадские наблюдатели признали выборы честными и свободными
Фото: EPA/UPG

Выборы президента Украины, состоявшиеся 31 марта, были проведены честно и свободно, заявили в наблюдательной международной неправительственной организации CANADEM. 

"Выборы были проведены честно, свободно", - заявил глава миссии CANADEM в Украине Ллойд Аксуорти на брифинге по результатам наблюдения за волеизъявлением в понедельник в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина

По его словам, проведение первого тура президентских выборов в Украине было очень хорошо организовано. "Если говорить о принципиальных вещах, то мы можем сказать, что проведенные выборы и то, как они были организованы, закладывают хороший фундамент для следующего раунда, а также для будущих парламентских выборов", - сказал Аксуорти.

Он подчеркнул, что люди также доверяют процессу выборов и данной избирательной системе в Украине.

"Люди знают, что их голос будет учтен и что демократические процессы будут усилены. Избирательная среда была конкурентной", - отметил Л.Аксуорти.

Также, по его словам, высокая явка избирателей более 63% свидетельствует о демократии, и такую явку "на выборах хотели бы достичь многие развитые демократии мира".

Помимо позитивных моментов, Ллойд Аксуорти высказал беспокойство, связанное с трудностями при смене места голосования для переселенцев и влиянием владельцев СМИ на выборах Президента. "Изменение места голосования для переселенцев должно быть облегчено для 1,6 млн человек в стране", - сказал он.

 

Аксуорти проинформировал, что миссия CANADEM останется работать до завершения президентских выборов.

Также по данным гражданской сети "Опора", было отмечено тенденцию снижения количества нарушений в процессе голосования на выборах. В этом году нарушений было замечено меньше, чем на выборах 2014 года.

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