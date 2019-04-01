Нарушений на выборах было меньше, чем в 2014 году, - "Опора"

Процедурные нарушения зафиксированы на 16% участков, а в 2014 году - на 20%.

В гражданской сети "Опора" отметили тенденцию к снижению количества нарушений в процессе голосования на выборах Президента Украины, прошедших 31 марта. В этом году нарушений было замечено меньше, чем на выборах 2014 года.

Об этом сообщила координаторка гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на брифинге в Киеве в понедельник, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы отмечаем положительную тенденцию по сравнению даже с президентскими выборами 2014 года. То есть количественные показатели нарушений и их территориальная принадлежность, процентная репрезентация в пределах Украины меньше, чем мы фиксировали в 2014 году", - сказала Ольга Айвазовская.

Также в "Опоре" рассказали, что процедурные нарушения о проведении утреннего заседания УИК фиксировались на 16% участков, тогда как в 2014 году это было на 20% участков. Недопуск наблюдателей на утреннее заседание зафиксировали на 0,5% участков, тогда как в 2014 – почти на 5%.

Было зафиксировано много нарушений, связанных с фотографированием избирательного бюллетеня в кабинке для голосования. "Негативная тенденция в ходе голосования – это фактически разглашение тайны волеизъявления и фотографирование избирательного бюллетеня. Показатели в целом по стране в 2019 году больше, чем были в 2014 году", - добавила Айвазовская.

По ее словам, такие факты наблюдатели зафиксировали на 10% участков.

По данным "Опоры", во время подсчета голосов процедурных нарушений было немного. В организации констатируют, что лишь на 3% участков есть жалобы или отдельное мнение членом комиссий.

Также Ольга Айвазовская отметила, что обнародованная Центральной избирательной комиссией явка соответствует действительности – по данным "Опоры", она составила 63,2%.

Подытоживая, координатор гражданской сети подчеркнула, что день выборов состоялся с минимальным количеством нарушений.

"Мы можем говорить о том, что день выборов состоялся. Он состоялся с минимальным количеством нарушений, тенденция которых свидетельствует о прогрессе даже по сравнению с достаточно "чистыми" выборами 2014 года. Нам бы очень хотелось, чтобы второй тур голосования с точки зрения процедур и соблюдения закона, как минимум не на худшем уровне", - сказала Айвазовская.

Напомним, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что ночь подсчета голосов прошла без системных нарушений. Также она отметила, что по данным электронных протоколов, уже очевидно, что состоится второй тур выборов.