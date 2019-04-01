​"Опора" подтвердила выход Зеленского и Порошенко во второй тур

Гражданская сеть "Опора" провела параллельный подсчет голосов на выборах президента Уураины. Ее данные подтверждают результаты экзит-поллов, согласно которым во второй тур выходят кандидаты Владимир Зеленский и Петр Порошенко.

Об этом говорится на сайте "Опоры".

По оценкам наблюдателей, Зеленского поддержали 30,1% избирателей, Порошенко - 15,7%, Юлию Тимошенко - 13,3%, Юрия Бойко - 11,5%, Анатолия Гриценко - 6,8%, Игоря Смешко - 5,9%, Олега Ляшко - 5,5%, Александра Вилкула - 4,1%.

Парралельный подсчет основан на отчетах 1296 из 1304 специально подготовленных и официально зарегистрированных наблюдателей.

Напомним, все экзит-поллы и предварительные данные ЦИК свидетельствуют об убедительной победе Зеленского в первом туре. Во втором туре ему предстоит встретиться с действующим главой государства.