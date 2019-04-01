Ночь подсчета голосов прошла без системных нарушений, - Слипачук

По данным электронных протоколов, ни один из кандидатов не победил в первом туре.

Центральная избирательная комиссия констатирует, что первая ночь подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями прошла без системных нарушений. Об этом сообщила глава ЦИКа Татьяна Слипачук.

"Не только сам день голосования, но и ночь после голосования, когда непосредственно на участковых избирательных комиссиях считали голоса, прошла без системных нарушений", - сказала Слипачук.

Глава ЦИК отметила, что, по данным электронных протоколов, уже очевидно, что состоится второй тур выборов.

Напомним, накануне под зданием ЦИК в Киеве собрались молодые люди спортивного телосложения, однако столкновений не было. По состоянию на сегодняшнее утро у Центризбиркома находятся около 20 человек.

По состоянию на 11:00 ЦИК обработал более 60% электронных протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали 30,3% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко - 16,3%.

Официально результаты голосования должны быть установлены до 10 апреля включительно.