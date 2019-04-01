Ночь подсчета голосов прошла без системных нарушений, - Слипачук

Центральная избирательная комиссия констатирует, что первая ночь подсчета голосов участковыми избирательными комиссиями прошла без системных нарушений. Об этом сообщила глава ЦИКа Татьяна Слипачук.
"Не только сам день голосования, но и ночь после голосования, когда непосредственно на участковых избирательных комиссиях считали голоса, прошла без системных нарушений", - сказала Слипачук.
Глава ЦИК отметила, что, по данным электронных протоколов, уже очевидно, что состоится второй тур выборов.
Напомним, накануне под зданием ЦИК в Киеве собрались молодые люди спортивного телосложения, однако столкновений не было. По состоянию на сегодняшнее утро у Центризбиркома находятся около 20 человек.
По состоянию на 11:00 ЦИК обработал более 60% электронных протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали 30,3% избирателей, за действующего президента Петра Порошенко - 16,3%.
Официально результаты голосования должны быть установлены до 10 апреля включительно.