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Окружной админсуд Киева завтра начнет прения о законности национализации "Приватбанка"

Иск подали Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

Окружной админсуд Киева завтра начнет прения о законности национализации "Приватбанка"
Фото: София Гаврилюк

Окружной административный суд Киева завершил рассмотрение иска о законности национализации Приватбанка, сообщает пресс-служба суда.

В судебном заседании объявлен перерыв и предоставлено время сторонам для подготовки к судебным прениям. Следующее заседание состоится 2 апреля.

После судебных дебатов суд удалится на совещание для принятия решения по делу.

Основатель и бывший владелец банка Игорь Коломойский просит суд признать противоправными и отменить решение правления Национального банка об отнесении Приватбанка к категории неплатежеспособных, решение об утверждении предложения НБУ об участии государства в выведении неплатежеспособного банка с рынка, а также решение ФГВФЛ о введении временной администрации в банке и делегирование полномочий временного администратора соответствующего банка.

Напомним, в декабре 2016 года Кабинет Министров на заседании на основании предложения Нацбанка принял решение о вхождении государства в капитал Приватбанка. Согласно данному решению, 100% акций банка принадлежит государству в лице Министерства финансов.

Стратегия управления госбанками предусматривает продажу Приватбанка в течение 5 лет.

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