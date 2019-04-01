На материковой Украине проголосовало меньше крымчан, чем зарегистрировалось

На материковую часть Украины приехало голосовать меньше крымчан, чем ранее зарегистрировалось, сообщает Радіо Свобода.

«Например, в Каланчакском районе должны были проголосовать 66 человек, по предварительным данным, проголосовали 49 человек», – сообщила корреспондент, которая работает на КПВВ «Каланчак» на админгранице с Крымом.

По подсчетам представительства крымскотатарского народа Херсонской области, явка крымчан составила около 300 человек из 400 зарегистрированных. Вероятно, среди причин, почему крымчан приехало меньше – массовые обыски, которые прошли в Крыму 27 марта, а также сложность процедуры, отмечают в организации.

«Им приходится пересекать админграницу несколько раз: чтобы подать заявление об изменении места голосования и второй раз – уже непосредственно приехать на материковую Украину и проголосовать. Если будет второй тур выборов, то эту процедуру придется повторить еще раз. Людям не очень удобно, потому что не у всех есть средства на это, не все хотят лишний раз светиться на админгранице и общаться с представителями ФСБ России», – отметила корреспондент.

По ее словам, за 40 минут до закрытия участков в Каланчаке погас свет, однако через полчаса его восстановили.

Явка избирателей в одном из приграничных районов Херсонщины – Каланчакском – составила 58,1%. Такие данные 31 марта по состоянию на 20:00 после закрытия участков корреспонденту сообщили в Каланчакской райгосадминистрации.

На участке в районном Доме культуры, где должны были проголосовать 58 крымчан, свои голоса отдал 41 избиратель из аннексированного Крыма. Подсчет голосов в районе продолжается.

Причины исчезновения света перед закрытием участков в приграничном районе Херсонщины на данный момент не установлены.

В Государственной пограничной службе Украины ранее предполагали, что российские пограничники могут препятствовать украинцам, которые едут голосовать из аннексированного Россией Крыма на материковую часть Украины.

Как сообщалось, более 5,5 тыс. жителей Крыма изменили место голосования, чтобы принять участие в выборах.