Яценюк: перед вторым туром дебаты обязательны

"Если тебе нечего сказать и ты боишься - значит, ты слаб", считает политик.

"Публичность - это часть политики. Это как бой на ринге - кто сильнее. И тот, кто не пойдет на дебаты, уже проиграл", - сказал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Главная тема. Выбор" на ТРК "Украина" в вечер первого тура выборов Президента Украины 31 марта.

"Или тебе нечего сказать, или ты боишься. Или если тебе нечего сказать и ты боишься - значит, ты слаб", - подчеркнул Арсений Яценюк, отвечая на вопрос о необходимости дебатов между победителями первого тура президентских выборов.

"Это не только вопрос законодательного обеспечения. Конечно, можно внести в закон норму, которая бы требовала от кандидатов в президенты дебаты. Но политика в этом случае

не требует закона. Выйди к людям и скажи, убеди их, что ты сильнее, чем твой оппонент ".

"Поэтому считаю, что дебаты должны быть обязательно. И я надеюсь, что два финалиста пойдут даже не на одни, а на двое дебатов", - сказал он.

Дебаты, по словам Арсения Яценюка, должны касаться, в частности, внешней политики, национальной безопасности и обороны, государственного управления, - "за что каждый выступает и как он это собирается делать".