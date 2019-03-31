Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
​Тимошенко: во втором туре мы с Зеленским будем конкурентами
В Украине состоялось голосование на очередных выборах президента (обновляется)
В Украине состоялось голосование на очередных выборах президента (обновляется)
Супруга Гриценко Юлия Мостовая со второй попытки проголосовала на выборах (обновлено)
Супруга Гриценко Юлия Мостовая со второй попытки проголосовала на выборах (обновлено)
Передвиборна програма Ігоря Смешко
Передвиборна програма Ігоря Смешко
Зеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко
Зеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко
Явка избирателей в первом туре превысила 63% (обновляется)
Явка избирателей в первом туре превысила 63% (обновляется)
Национальный экзит-полл: Зеленский 30,6%, Порошенко 17,8%, Тимошенко 14,2% (обновлено)
Национальный экзит-полл: Зеленский 30,6%, Порошенко 17,8%, Тимошенко 14,2% (обновлено)
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"
ГлавнаяПолитика

Яценюк: перед вторым туром дебаты обязательны

"Если тебе нечего сказать и ты боишься - значит, ты слаб", считает политик.

Яценюк: перед вторым туром дебаты обязательны
Фото: nfront.org.ua

"Публичность - это часть политики. Это как бой на ринге - кто сильнее. И тот, кто не пойдет на дебаты, уже проиграл", - сказал лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в эфире программы "Главная тема. Выбор" на ТРК "Украина" в вечер первого тура выборов Президента Украины 31 марта.

 "Или тебе нечего сказать, или ты боишься. Или если тебе нечего сказать и ты боишься - значит, ты слаб", - подчеркнул Арсений Яценюк, отвечая на вопрос о необходимости дебатов между победителями первого тура президентских выборов.

"Это не только вопрос законодательного обеспечения. Конечно, можно внести в закон норму, которая бы требовала от кандидатов в президенты дебаты. Но политика в этом случае

не требует закона. Выйди к людям и скажи, убеди их, что ты сильнее, чем твой оппонент ".

 "Поэтому считаю, что дебаты должны быть обязательно. И я надеюсь, что два финалиста пойдут даже не на одни, а на двое дебатов", - сказал он.

Дебаты, по словам Арсения Яценюка, должны касаться, в частности, внешней политики, национальной безопасности и обороны, государственного управления, - "за что каждый выступает и как он это собирается делать".

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также