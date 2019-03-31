Порошенко - избирателям Зеленского: "Представлять Россию будет не Галкин и не Петросян"

Кандидат в президенты и действующий глава государства Петр Порошенко прокомментировал первые результаты Национального экзит-пола.

Петр Порошенко обратился к молодежи, к тем, кому менее 30 лет, отметив, что они хотят более быстрых изменений и для этого нужно объединить усилия. Он подчеркнул, что во втором туре выборов президента им предстоит решить, в каком направлении Украина будет двигаться, кто будет Верховным главнокомандующим, кто будет представлять Украину на международных встречах с западными партнерами и в переговорах с Россией.

"Представлять Россию будет не Максим Галкин и не Евгений Петросян, а представлять Россию будет Путин", - сказал Петр Порошенко.

На брифинге в своем штабе он заявил, что рассчитывает ко второму туру выборов президента добиться большей поддержки со стороны молодежи.

"Я критично и трезво понимаю тот сигнал, который общество дает сегодня действующей власти. Это суровый урок для меня и всей нашей команды. Это серьезный повод для тщательной работы над ошибками, допущенными в последние годы", - сказал Порошенко.

Он отметил, что перед вторым туром и после него готов к предметному диалогу с теми, кого не удалось убедить перед первым туром.

Порошенко подчеркнул, что он четко задекларировал путь Украины в Европейский Союз и НАТО, в то время как его оппонент уклоняется от четкого декларирования видения внешнеполитического курса страны.

"Через 3 часа наступит 1 апреля - День смеха, посмеемся и хватит. Со 2-го апреля решительно движемся вперед, со 2 апреля - не до шуток", - сказал он.

Как сообщалось, по данным эксит-поллов, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко.