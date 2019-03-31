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В Украине завершилось голосование на выборах президента

В 20:00 избирательные участки были закрыты.

В Украине завершилось голосование на выборах президента
Фото: EPA/UPG

В Украине завершилось голосование на выборах президента. В 20:00 были закрыты избирательные участки.

В воскресенье, 31 марта, избиратели могли проголосовать с 8:00 до 20:00.

Для проведения выборов было создано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также более 29 900 участковых избирательных комиссий, среди которых - 79 специальных избирательных участков для голосования военнослужащих на территории военных частей (формирований) на Донбассе и одна - во Львовской области. За рубежом создан 101 избирательный участок.

Согласно решению Центральной избирательной комиссии, президентские выборы не организовывались и не проводились на территории аннексированного Крыма, в 12 из 21 избирательных округов Донецкой области и в 6 округах из 11 - в Луганской области.

Ориентировочное количество избирателей - более 29 млн граждан.

В бюллетень для голосования были внесены фамилии 39 кандидатов. По состоянию на 15:00 явка составила 45,08%.

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