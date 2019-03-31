Украинские полярники проголосовали на выборах президента

В 15:40 по Киеву скан-копия протокола отправлена в ЦИК.

Завершилось голосование на выборах президента Украины на избирательном участке на украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

"Голосование на украинской антарктической станции «Академик Вернадский» началось 31 марта в 8:00 по местному, аргентинскому, времени и закончилось через час.

В голосовании приняли участие 34 гражданина - 11 участников 23-й Украинской антарктической экспедиции и 23 члена сезонного отряда ученых, которые сейчас находятся на станции.

"В 15:40 по Киеву скан-копия протокола по результатам голосования была отправлена через интернет в Центральную избирательную комиссию. Оригиналы бюллетеней и протокола опечатаны и будут переданы в ЦИК после ротации постоянной антарктической экспедиции, примерно во второй половине апреля 2019 года", - говорится в сообщении.

Напомним, антарктическая станция "Академик Вернадский", расположенная в 15 тыс. км от Киева, является отдаленным избирательным участком. 18 марта ЦИК утвердил состав избирательной комиссии на станции.