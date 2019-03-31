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В Киеве создан объединенный общественно-добровольческий штаб, который будет следить за выборами

Активисты также будут проводить параллельный подсчет голосов.

В Киеве создан объединенный общественно-добровольческий штаб, который будет следить за выборами
Фото: EPA/UPG

В Киеве во время выборов будет работать объединенный общественно-добровольческий штаб «Контроль за выборами. Гражданское общество в действии», который будет следить за выборами, проводить экзит-пол и сообщать о ходе голосования. Об этом сообщили представители штаба на пресс-конференции в Киеве.

Объединенный штаб «Контроль за выборами. Гражданское общество в действии» создан для того, чтобы в день выборов Президента Украины-2019 осуществлять сбор, анализ и обнародование информации о процессе выборов, следить за ходом голосования, оперативно реагировать на сообщения о нарушениях или злоупотреблениях на участках.

«Наша задача - проконтролировать процесс проведения выборов объединенными усилиями. Нам важно, чтобы изменение или оставление власти состоялось легитимным способом », - сказал председатель Координационного совета добровольцев и волонтеров НФТУ (Национальный форум "Трансформация Украины"), председатель ОО« # ДЕЙСТВИЕ» Андрей Шараскин.

По его словам, штаб будет комментировать экзит-полы.

«На сегодня почти 1000 наблюдателей от наших организаций, которые зарегистрированы в ЦИК. Волонтеры, каждый в своем регионе, будут следить, чтобы все законно происходило. Осуществляется и параллельный подсчет голосов. В полях осуществляется исследования: собирается информация, начиная от явки до мыслей, к чему человек склоняются», - сообщил он.

В состав штаба входят Координационный совет добровольцев и волонтеров Национального форума «Трансформация Украины», общественная платформа «# ЗахистиCвийГолос», сеть активных граждан #SPILNO, международная организация #GlobalUkraine, инициатива «# ТвийГолос», «ГРОМ ЦИК» - общественный контроль за выборами президента Украина, Общественная инициатива «Стрелецкий легион» и другие.

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