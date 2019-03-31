​Явка на 11:00 составила почти 16,7% (обновлено)

Самые активные избиратели - в Запорожской, Полтавской и Луганской областях.

Активность избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 превысила 16,3%. Эти данные учитывают 198 округов из 199, информация по которым поступила в ЦИК.

Информация о явке обновляется на сайте Центризбиркома.

Самая высокая активность в Полтавской, Луганской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Черниговской областях, где проголосовали более 20% избирателей.

Меньше всего проголосовали в Закарпатской области - чуть более 8%.

Явка в Киеве - 15,6%.

Напомним, в 2014 году по состоянию к 11 часам проголосовали 17,6% избирателей.