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Порошенко проголосовал в Киеве

Президент сказал, что отдал свой голос за будущее Украины.

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко, один из претендентов на прохождение во второй тур президентских выборов, проголосовал в Киеве.

Глава государства пришел на избирательный участок в Доме офицеров в сопровождении членов своей семьи.

Фото: пресс-служба президента

"Волеизъявление граждан будет сохранено. Это абсолютно необходимое условие для нашего движения вперед, для возвращения в семью европейских народов, к нашему членству в Европейском Союзе и НАТО", - сказал Порошенко журналистам.

Фото: пресс-служба президента

Порошенко сказал, что проголосовал за Украину, и подчеркнул, что выборы были хорошо организованы, хотя оппозиционные кандидаты воспользовались демократичностью кампании для того, чтобы "обливать грязью" своих конкурентов.

Напомним, предыдущие выборы состоялись 25 мая 2014 года. Победителем выборов стал Порошенко, за которого проголосовали почти 10 млн человек (54,7% голосов).

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