​Наблюдатели от "Батькивщины" зафиксировали мелкие нарушения в Кривом Роге

На одном из участков якобы был пьяный наблюдатель БПП.

Наблюдатели от партии "Батькивщины" зафиксировали мелкие нарушения в Кривом Роге.

Об этом говорится на сайте этой политической силы, лидер которой Юлия Тимошенко является одним из кандидатов.

На избирательном участке №121603 в Саксаганском районе один из избирателей пробовал получить второй бюллетень, а потом сбежал, чтобы не встречаться с полицией.

На участке №121668 представители Нацполиции якобы пытались помешать проведению экзит-полла.

Участок №121739 в Центральногородском районе не открылся вовремя, а на участках №121603 и №121661 наблюдатели видели бюллетени с заранее проставленными отметками.

Кроме того, на участке №121602 в Саксаганском районе с участка вывели наблюдателя от Блока Петра Порошенко, которого сочли выпившим.