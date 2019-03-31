Зеленский проголосовал на избирательном участке на Оболони
Зеленский проголосовал на избирательном участке на Оболони
Передвиборна програма Ігоря Смешко
Передвиборна програма Ігоря Смешко
В Украине началось голосование на очередных выборах президента (обновляется)
В Украине началось голосование на очередных выборах президента (обновляется)
Из Киева отправился первый ночной экспресс в Мариуполь
Из Киева отправился первый ночной экспресс в Мариуполь
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле
Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле
Дмитро Кулеба: «Велика кількість людей вірить в брехню і починає сприймати її як правду попри докази, що це є брехня»
Дмитро Кулеба: «Велика кількість людей вірить в брехню і починає сприймати її як правду попри докази, що це є брехня»
СБУ задержала Вано Надирадзе
СБУ задержала Вано Надирадзе
В Черкассах полиция остановила подкуп избирателей на 1,6 млн гривен
В Черкассах полиция остановила подкуп избирателей на 1,6 млн гривен
ГлавнаяПолитика

​Наблюдатели от "Батькивщины" зафиксировали мелкие нарушения в Кривом Роге

На одном из участков якобы был пьяный наблюдатель БПП.

​Наблюдатели от "Батькивщины" зафиксировали мелкие нарушения в Кривом Роге
Фото: EPA/UPG

Наблюдатели от партии "Батькивщины" зафиксировали мелкие нарушения в Кривом Роге.

Об этом говорится на сайте этой политической силы, лидер которой Юлия Тимошенко является одним из кандидатов.

На избирательном участке №121603 в Саксаганском районе один из избирателей пробовал получить второй бюллетень, а потом сбежал, чтобы не встречаться с полицией.

На участке №121668 представители Нацполиции якобы пытались помешать проведению экзит-полла.

Участок №121739 в Центральногородском районе не открылся вовремя, а на участках №121603 и №121661 наблюдатели видели бюллетени с заранее проставленными отметками.

Кроме того, на участке №121602 в Саксаганском районе с участка вывели наблюдателя от Блока Петра Порошенко, которого сочли выпившим.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также