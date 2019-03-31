Министерство внутренних дел заявляет, что группа молодых людей, которые собрались у здания Центральной избирательной комиссии, находятся там вполне законно в связи с поданной заявкой на митинг.
"Сообщение о митинге подал один из народных депутатов", - сообщил на брифинге в воскресенье спикер МВД Артем Шевченко, отказавшись назвать фамилию депутата.
Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум в комментарии "Честно" рассказала, что заявку подал ее коллега Игорь Луценко. Цель митинга, по ее словам, добиться от Центризбиркома честных результатов выборов.
Фотографию этой заявки опубликовал бывший нардеп Виктор Уколов.
Также "Честно" опубликовало скрин, свидетельствующий о том, что в социальных сетях собирают людей за 700 гривен на ночь под ЦИК.