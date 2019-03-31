Министерство внутренних дел заявляет, что группа молодых людей, которые собрались у здания Центральной избирательной комиссии, находятся там вполне законно в связи с поданной заявкой на митинг.

"Сообщение о митинге подал один из народных депутатов", - сообщил на брифинге в воскресенье спикер МВД Артем Шевченко, отказавшись назвать фамилию депутата.

Фото: Анастасія Іванців

Фото: Анастасія Іванців

Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум в комментарии "Честно" рассказала, что заявку подал ее коллега Игорь Луценко. Цель митинга, по ее словам, добиться от Центризбиркома честных результатов выборов.

Фотографию этой заявки опубликовал бывший нардеп Виктор Уколов.

Фото: facebook.com/VikUkolov

Также "Честно" опубликовало скрин, свидетельствующий о том, что в социальных сетях собирают людей за 700 гривен на ночь под ЦИК.