Передвиборна програма Ігоря Смешко
Передвиборна програма Ігоря Смешко
В Украине проходит голосование на очередных выборах президента (обновляется)
В Украине проходит голосование на очередных выборах президента (обновляется)
Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле
Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Зеленский проголосовал на избирательном участке на Оболони
Зеленский проголосовал на избирательном участке на Оболони
​Явка на 15:00 превысила 45%, активность избирателей выше, чем в 2014 году (обновлено)
​Явка на 15:00 превысила 45%, активность избирателей выше, чем в 2014 году (обновлено)
Супруга Гриценко Юлия Мостовая со второй попытки проголосовала на выборах (обновлено)
Супруга Гриценко Юлия Мостовая со второй попытки проголосовала на выборах (обновлено)
Национальный экзит-полл: Зеленский 30,4%, Порошенко 17,8%, Тимошенко 14,2%
Национальный экзит-полл: Зеленский 30,4%, Порошенко 17,8%, Тимошенко 14,2%
СБУ задержала Вано Надирадзе
СБУ задержала Вано Надирадзе
ГлавнаяПолитика

​МВД: молодые люди возле ЦИК находятся законно в связи с поданной заявкой на митинг

Массовку собрали представители "Батькивщины".

Министерство внутренних дел заявляет, что группа молодых людей, которые собрались у здания Центральной избирательной комиссии, находятся там вполне законно в связи с поданной заявкой на митинг.

"Сообщение о митинге подал один из народных депутатов", - сообщил на брифинге в воскресенье спикер МВД Артем Шевченко, отказавшись назвать фамилию депутата.

Фото: Анастасія Іванців

Фото: Анастасія Іванців

Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум в комментарии "Честно" рассказала, что заявку подал ее коллега Игорь Луценко. Цель митинга, по ее словам, добиться от Центризбиркома честных результатов выборов. 

Фотографию этой заявки опубликовал бывший нардеп Виктор Уколов.

Фото: facebook.com/VikUkolov

Также "Честно" опубликовало скрин, свидетельствующий о том, что в социальных сетях собирают людей за 700 гривен на ночь под ЦИК.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также