Лидер "Батькивщины" не проходит во второй тур.

Фото: Макс Требухов

Юлия Тимошенко не ведет переговоров с Зеленским.

Об этом лидер "Батькивщины" заявила в избирательном штабе, передает корреспондент LB.ua.

"Мы настаиваем на том, что только после подведения результатов выборов, на основании протоколов с мокрыми печатями, мы будем бороться с Владимиром Зеленским во втором туре", - заявила она.

Тимошенко подчеркнула, что "пока что ни каких переговоров мы не ведем".

Фото: Макс Требухов

Глава "Батькивщины" заверила, что "только после подведения окончательного результата выборов первого тура на основании оригинальных протоколов мы сможем говорить о том, как будем защищать выбор людей и как будем действовать".

Напомним, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отказалась признать результаты экзит-поллов, согласно которым она не проходит во второй тур президентских выборов.

Ранее Зеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко.