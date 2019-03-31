Юлия Тимошенко не ведет переговоров с Зеленским.
Об этом лидер "Батькивщины" заявила в избирательном штабе, передает корреспондент LB.ua.
"Мы настаиваем на том, что только после подведения результатов выборов, на основании протоколов с мокрыми печатями, мы будем бороться с Владимиром Зеленским во втором туре", - заявила она.
Тимошенко подчеркнула, что "пока что ни каких переговоров мы не ведем".
Глава "Батькивщины" заверила, что "только после подведения окончательного результата выборов первого тура на основании оригинальных протоколов мы сможем говорить о том, как будем защищать выбор людей и как будем действовать".
Напомним, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отказалась признать результаты экзит-поллов, согласно которым она не проходит во второй тур президентских выборов.
Ранее Зеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко.