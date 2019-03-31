Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле
Turkish Airlines отменила 16 из 40 рейсов "Херсон-Стамбул" в апреле
В Украине проходит голосование на очередных выборах президента (обновляется)
В Украине проходит голосование на очередных выборах президента (обновляется)
Национальный экзит-полл: Зеленский 30,4%, Порошенко 17,8%, Тимошенко 14,2%
Национальный экзит-полл: Зеленский 30,4%, Порошенко 17,8%, Тимошенко 14,2%
Супруга Гриценко Юлия Мостовая со второй попытки проголосовала на выборах (обновлено)
Супруга Гриценко Юлия Мостовая со второй попытки проголосовала на выборах (обновлено)
Зеленский проголосовал на избирательном участке на Оболони
Зеленский проголосовал на избирательном участке на Оболони
СБУ задержала Вано Надирадзе
СБУ задержала Вано Надирадзе
​Явка на 15:00 превысила 45%, активность избирателей выше, чем в 2014 году (обновлено)
​Явка на 15:00 превысила 45%, активность избирателей выше, чем в 2014 году (обновлено)
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Зинченко побил уникальный рекорд Английской Премьер-Лиги
Передвиборна програма Ігоря Смешко
Передвиборна програма Ігоря Смешко
ГлавнаяПолитика

Тимошенко заявила, что не ведет переговоров с Зеленским

Лидер "Батькивщины" не проходит во второй тур.

Фото: Макс Требухов

Юлия Тимошенко не ведет переговоров с Зеленским.

Об этом лидер "Батькивщины" заявила в избирательном штабе, передает корреспондент LB.ua.

"Мы настаиваем на том, что только после подведения результатов выборов, на основании протоколов с мокрыми печатями, мы будем бороться с Владимиром Зеленским во втором туре", - заявила она.

Тимошенко подчеркнула, что "пока что ни каких переговоров мы не ведем".

Фото: Макс Требухов

Глава "Батькивщины" заверила, что "только после подведения окончательного результата выборов первого тура на основании оригинальных протоколов мы сможем говорить о том, как будем защищать выбор людей и как будем действовать".

Напомним, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко отказалась признать результаты экзит-поллов, согласно которым она не проходит во второй тур президентских выборов.

Ранее Зеленский заявил, что не будет объединяться с Тимошенко.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также