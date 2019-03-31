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Министр юстиции заявил об отсутствии системных нарушений на выборах

"Но остается вопрос - что будет происходить ночью".

Министр юстиции заявил об отсутствии системных нарушений на выборах
Павло Петренко
Фото: Facebook/Павло Петренко

Министр юстиции Павел Петренко заявил об отсутствии системных нарушений в ходе первого тура выборов президента Украины.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина".

"Системных нарушений, которых побаивались и украинские граждане, и наши международные партнеры, не было зафиксировано в ходе голосования", - цитирует министра Интерфакс-Украина.

Отсутствие системных нарушений также подтвердила координатор ОО "Гражданская сеть "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Это правда, системных нарушений не было зафиксировано независимыми наблюдателями. Но остается вопрос - что будет происходить ночью, не сыграют ли технические кандидаты злую шутку с социологией, с эксит-поллами и с процедурой", - сказала она.

Напомним, по данным эксит-поллов, победу в первом туре президентских выборов одержал Владимир Зеленский.

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