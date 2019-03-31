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В Ровенской области избиратели порвали бюллетени и бросили их в лицо членам избиркома

Полиция проводит расследование.

В Ровенской области избиратели порвали бюллетени и бросили их в лицо членам избиркома
Иллюстративное фото
Фото: Макс Левин

Два избирателя публично порвали бюллетени на выборах Президента 31 марта в Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области.

Первый случай был зафиксирован в 12:35 на участке N 560918. Избиратель на глазах у всех разорвал бюллетень и бросил его в лицо членам избиркома, после чего скрылся.

Аналогичный случай в 15:02 произошел на одном из избирательных участков в Ровно.

Полиция проводит расследование.

Всего с начала голосования по состоянию на 17.00 в области зарегистрировано 26 события, касающиеся выборов Президента Украины.

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