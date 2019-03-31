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В Чернигове взрывотехники проверяют штабы кандидатов

Неизвестный сообщил, что взорвет один из штабов, если не прекратится подкуп избирателей.

В Чернигове взрывотехники проверяют штабы кандидатов
Фото: Виталий Мирошниченко

В Чернигове взрывотехники и полиция проверяют штабы кандидатов из-за сообщения о взрывчатке. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Твиттере.

В полицию позвонил неизвестный мужчина, который сообщил о том, что в случае непрекращения подкупа избирателей в 13:00 он подорвет штабы одного из кандидатов на выборах 2019.

Избирательный процесс не останавливали.

Ранее сегодня в Борзне Черниговской области мужчина бросил на избирательном участке зажигательную смесь, обошлось без пострадавших. Пожар быстро потушили.

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