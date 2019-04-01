КИУ назвал самые распространенные нарушения на выборах

Впервые в Украине во время выборов широко применялись социальные сети.

Комитет избирателей Украины определил четыре группы нарушений в день голосования.

Об этом на брифинге рассказал генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель, сообщает Укринформ.

Группа первая - это нарушение в работе членов участковых избирательных комиссий, голосование по документам, не предусмотренным действующим законодательством, например по заграничному паспорту, студенческому билету, неправомерные требования к голосованию по ID-картам.

Вторая группа нарушений - это незаконная агитация. Наша организация зафиксировала факты незаконной агитации со стороны четырех кандидатов на пост президента Украины в так называемый "день тишины" и день голосования. Это размещение бордов, листовок, плакатов, других материалов наружной рекламы и без выходных данных кандидатов, однако с сохранением стилистики кампании, цветовой гаммы кампании, отдельных элементов агитационной кампании кандидатов.

Третья группа нарушений - это проблемы с обнародованием заполненных бюллетеней, так называемая проблема фотографирования.

"Четвертая проблема - проблема со списками избирателей. К сожалению, эта проблема была массовой", - отметил Кошель.

Он подчеркнул, что впервые в Украине во время выборов широко применялись социальные сети и именно на этих выборах актуализировалась проблема фотографирования избирательных бюллетеней.

"Это массовые факты во всех регионах Украины, и, к сожалению, некоторые избиратели, которые обнародовали в социальных сетях заполнение бюллетеней, они нарушили действующее законодательство и по ним могут быть открыты производства и эти граждане могут быть привлечены к административной ответственности", - заявил Кошель .

Также наблюдатели КИУ зафиксировали большое количество так называемого протестного голосования - порча бюллетеней, несоответствующие надписи и отметки на бюллетенях и тому подобное. А также преждевременные попытки провести подсчет на некоторых избирательных участках.

Ранее ЦИК признал выборы состоявшимися. Ни Национальная полиция, ни другие правоохранительные органы не зафиксировали системных нарушений, которые поставили бы под угрозу результаты голосования и свободное волеизъявление избирателей.