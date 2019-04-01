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​Порошенко в Антарктиде набрал 52% голосов

На научной станции "Академик Вернадский" голосовали 37 человек.

​Порошенко в Антарктиде набрал 52% голосов
Фото: uac.gov.ua

Фото: uac.gov.ua

На специальном участке №801052 (входит в киевский округ №223) в Антарктиде выборы президента выиграл действующий глава государства Петр Порошенко. За него проголосовали 19 человек из 37 получивших бюллетени.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

У лидера президентской гонки Владимира Зеленского на станции "Академик Вернадский" нашлось 5 сторонников, у Анатолия Гриценко - 3, у Игоря Шевченко - 2. По одному голосу на Антарктиде получили Игорь Смешко, Валентин Наливайченко, Александр Мороз, Юрий Бойко и Ольга Богомолец.

Один бюллетень признали недействительным.

Фото: facebook.com/nazarofukraine

Никаких жалоб во время голосования не было.

Фото: uac.gov.ua

Фото: uac.gov.ua

Фото: uac.gov.ua

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