Як голосували українці за кордоном

Українці на виборах президента України голосують традиційно не тільки на території України, а й за кордоном – дільниці знаходяться на території дипломатичних представництв і об’єднанні в закордонний виборчий округ.

Фото: Марина Соріна Виборча дільниця в Італії

Всього за кордоном була відкрито 101 закордонна виборча дільниця. Участь у голосуванні взяло 5.264 українців. За результатом 37.62% опрацьованих протоколів в закордонному виборчому окрузі перевагу виборців отримав діючий президент Петро Порошенко.

В Італії відкрито чотири виборчих дільниці: дві у Мілані, і по одній – в Римі та Неаполі. Як повідомляє кореспондент LB.ua в Італії Ірина Кащей, на римській дільниці зареєструвалися трохи більше восьми тисяч виборців, а загалом по Італії – приблизно 23 тисячі, що становить близько десяти відсотків від усіх зареєстрованих на Апеннінах громадян України.

Голосування у Римі організоване надзвичайно чітко і зручно для виборців, яким допомагають майже півсотні волонтерів. На десяту годину ранку великого напливу ще не було, але, ймовірно, людей побільшає після закінчення традиційної недільної меси (більшість проживаючих в Італії українців є католиками).

Фото: Ирина Кащей Перед виборчою дільницею в Римі

Крім того, ще не прибули автобуси з інших міст країни. Адже у Римі голосують всі ті українці, що проживають в кількох районах Центральної Італії. Кореспондент LB.ua зустріла кількох виборців з регіонів Тоскана та Абруццо, які самотужки, без організованих громадами автобусів, дісталися Рима.

Власне, саме те, що дільниць усього чотири, а для голосування потрібно з’явитися на консульства особисто двічі – для реєстрації і для власне голосування – і стало головною перепоною для більшості громадян, які не змогли взяти участь у нинішніх виборах.

Настрій у тих, хто зібрався біля консульства і чекає своєї черги проголосувати – бадьорий. Ті, хто прийшов, упевнені, що ці вибори є життєво важливими для України. Багато хто сподівається, що обраний кандидат втілить такі реформи в Україні, завдяки яким рівень життя там підвищиться, і заробітчани зможуть повернутися на батьківщину. І хоча агітація заборонена, емоцій багато і люди бодай пошепки намагаються переконати одне одного у тому, що їхній кандидат – найкращий, а голосувати за інших ніяк не можна.

Фото: Марина Соріна

Першим розпочалось і закінчилось голосування на виборах Президента України на закордонній виборчій дільниці №900001, яка розташована на території посольства України в Австралії (місто Канберра).

За данними Центральної виборчої комісії, голосування в Австралії закінчилося о 12:00 31 березня за київським часом. "До списку виборців на цій дільниці було включено 1737 осіб. Виборчі бюлетені для голосування отримали 125 виборців, що становило 7,2% від включених до списку виборців", - повідомили в ЦВК.

Посол України в Австралії та діаспора

У голосуванні на станції «Академік Вернадський» в Арктиці взяли участь 34 громадянина – 11 учасників 23-ої Української антарктичної експедиції та 23 члени сезонного загону науковців, які нині перебувають на станції. «О 15.40 за Києвом скан-копія протоколу за результатами голосування була відправлена через інтернет до Центральної виборчої комісії. Оригінали бюлетенів та протоколу опечатані та будуть передані до ЦВК після ротації постійної антарктичної експедиції, приблизно в другій половині квітня 2019 р», - йдеться у повідомленні ЦВК.

Висока активність спостерігається і в Нью-Йорку (США). Тут люди зібрались біля дільниці за годину до відкриття дільниці – о 7-й ранку.

У Берліні (Німечччина) голосування на президентських виборах завершилося без жодних інцидентів. За інформацією ДВК, свій голос за майбутнього главу держави віддали 1787 українців.

Як же приємно, що так багато наших співвітчизників прийшли на вибори Президента України у Берліні! pic.twitter.com/3oJxYVGEF6 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 31, 2019

Австрія

Дякую, хто прийшов і проголосував. Дякую, хто реєстрував і рахував. Дякую, хто охороняв. Все пройшло достойно. pic.twitter.com/4lGsvCZCLN — olexander scherba (@olex_scherba) March 31, 2019

В Естонії виборы также стали массовою подією.

Приємно бачити, як багато громадян України хочуть проголосувати на виборах Президента України в Естонії #Вибори2019 pic.twitter.com/vTo3MdNxqc — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) March 31, 2019

У Молдові проживають 68 тисяч громадян України. Виборчі дільниці відкрито на території Посольства України у Кишиневі та Консульстві України у місті Белц.

У Варшаві (Польща) в списку виборців майже 17 тис. Явка стала рекордною - черга на виборчу дільницю в посольстві України розтягнулась ледь не на 500 м, аж до будівлі МЗС Польщі. «Народ діловитий і спокійний. Всі хочуть проглосувати. З дітьми пропускають на початок черги», - розповіла LB.ua Катерина Прищепа. Враховуючи, що велика кількість бажаючих не встигла проголосувати у відведений час до 20.00, ДВК пішла на екстраординарний крок - вирішила продовжити роботу дільниці ще на кілька годин.

В Туреччині дільниці працювали в трьох містах: в Анкарі, Стамбулі та Анталії. В Анкарі зареєстровано 194 особи, в Стамбулі - 356.

Вдячний членам виборчих дільниць в Анкарі, Стамбулі та Анталії за допомогу в організації виборчого процесу. Особлива подяка українцям Туреччини, які взяли активну участь у голосуванні за майбутнє України. Явка рекордна: Анкара -75%,Стамбул -67% та Анталія- 77%. #ВибориПрезидента pic.twitter.com/Uv1d4AyvcJ — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) March 31, 2019

При чому в Стамбулі голосувала велика кількість громадян України, які походять з Криму.