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Як голосували українці за кордоном

Українці на виборах президента України голосують традиційно не тільки на території України, а й за кордоном – дільниці знаходяться на території дипломатичних представництв і об’єднанні в закордонний виборчий округ.

LB.ua пропонує подивитись як відбувалось волевиявлення за кордоном.

Виборча дільниця в Італії
Фото: Марина Соріна
Виборча дільниця в Італії

Всього за кордоном була відкрито 101 закордонна виборча дільниця. Участь у голосуванні взяло 5.264 українців. За результатом 37.62% опрацьованих протоколів в закордонному виборчому окрузі перевагу виборців отримав діючий президент Петро Порошенко.

В Італії відкрито чотири виборчих дільниці: дві у Мілані, і по одній – в Римі та Неаполі. Як повідомляє кореспондент LB.ua в Італії Ірина Кащей, на римській дільниці зареєструвалися трохи більше восьми тисяч виборців, а загалом по Італії – приблизно 23 тисячі, що становить близько десяти відсотків від усіх зареєстрованих на Апеннінах громадян України.

Голосування у Римі організоване надзвичайно чітко і зручно для виборців, яким допомагають майже півсотні волонтерів. На десяту годину ранку великого напливу ще не було, але, ймовірно, людей побільшає після закінчення традиційної недільної меси (більшість проживаючих в Італії українців є католиками).

Перед виборчою дільницею в Римі
Фото: Ирина Кащей
Перед виборчою дільницею в Римі

Крім того, ще не прибули автобуси з інших міст країни. Адже у Римі голосують всі ті українці, що проживають в кількох районах Центральної Італії. Кореспондент LB.ua зустріла кількох виборців з регіонів Тоскана та Абруццо, які самотужки, без організованих громадами автобусів, дісталися Рима.

Власне, саме те, що дільниць усього чотири, а для голосування потрібно з’явитися на консульства особисто двічі – для реєстрації і для власне голосування – і стало головною перепоною для більшості громадян, які не змогли взяти участь у нинішніх виборах.

Настрій у тих, хто зібрався біля консульства і чекає своєї черги проголосувати – бадьорий. Ті, хто прийшов, упевнені, що ці вибори є життєво важливими для України. Багато хто сподівається, що обраний кандидат втілить такі реформи в Україні, завдяки яким рівень життя там підвищиться, і заробітчани зможуть повернутися на батьківщину. І хоча агітація заборонена, емоцій багато і люди бодай пошепки намагаються переконати одне одного у тому, що їхній кандидат – найкращий, а голосувати за інших ніяк не можна.

Фото: Марина Соріна

Першим розпочалось і закінчилось голосування на виборах Президента України на закордонній виборчій дільниці №900001, яка розташована на території посольства України в Австралії (місто Канберра).

За данними Центральної виборчої комісії, голосування в Австралії закінчилося о 12:00 31 березня за київським часом. "До списку виборців на цій дільниці було включено 1737 осіб. Виборчі бюлетені для голосування отримали 125 виборців, що становило 7,2% від включених до списку виборців", - повідомили в ЦВК.

Посол України в Австралії та діаспора
Посол України в Австралії та діаспора

У голосуванні на станції «Академік Вернадський» в Арктиці взяли участь 34 громадянина – 11 учасників 23-ої Української антарктичної експедиції та 23 члени сезонного загону науковців, які нині перебувають на станції. «О 15.40 за Києвом скан-копія протоколу за результатами голосування була відправлена через інтернет до Центральної виборчої комісії. Оригінали бюлетенів та протоколу опечатані та будуть передані до ЦВК після ротації постійної антарктичної експедиції, приблизно в другій половині квітня 2019 р», - йдеться у повідомленні ЦВК.

Висока активність спостерігається і в Нью-Йорку (США). Тут люди зібрались біля дільниці за годину до відкриття дільниці – о 7-й ранку.

У Берліні (Німечччина) голосування на президентських виборах завершилося без жодних інцидентів. За інформацією ДВК, свій голос за майбутнього главу держави віддали 1787 українців.

Австрія

В Естонії виборы также стали массовою подією.

У Молдові проживають 68 тисяч громадян України. Виборчі дільниці відкрито на території Посольства України у Кишиневі та Консульстві України у місті Белц.

У Варшаві (Польща) в списку виборців майже 17 тис. Явка стала рекордною - черга на виборчу дільницю в посольстві України розтягнулась ледь не на 500 м, аж до будівлі МЗС Польщі. «Народ діловитий і спокійний. Всі хочуть проглосувати. З дітьми пропускають на початок черги», - розповіла LB.ua Катерина Прищепа. Враховуючи, що велика кількість бажаючих не встигла проголосувати у відведений час до 20.00, ДВК пішла на екстраординарний крок - вирішила продовжити роботу дільниці ще на кілька годин.

В Туреччині дільниці працювали в трьох містах: в Анкарі, Стамбулі та Анталії. В Анкарі зареєстровано 194 особи, в Стамбулі - 356.

При чому в Стамбулі голосувала велика кількість громадян України, які походять з Криму.

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