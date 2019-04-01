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Совладелица одной из крупнейших в РФ авиакомпании погибла в авиакатастрофе в Германии

Самолет при крушении полностью сгорел.

Совладелица одной из крупнейших в РФ авиакомпании погибла в авиакатастрофе в Германии
Наталья Филева
Фото: 360tv.ru

Совладелица второй крупнейшей в РФ авиационной группы S7 AirSpace Corporation Наталия Филева погибла в результате крушения частного самолета в аэропорту Франкфурта-на-Майне, передает Интерфакс.

"31 марта при заходе на посадку частного самолета Epic-LT в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне) в возрасте 55 лет погибла акционер S7 Airlines Наталия Филева", - сообщила пресс-служба компании S7.

Обстоятельства трагедии пока неизвестны. Самолет при крушении полностью сгорел.

Согласно полученным немецкой полицией следственным данным, самолет летел из Франции в Эгельсбах (это коммуна на территории федеральной земли Гессен на западе Германии).

Самолетом, по данным источника, управлял пилот Андрей Дикун. На борту разбившегося бизнес-джета в качестве пассажиров находились Наталия Филева и ее отец Валерий Карачев. Все трое погибли.

Официально имена погибших в полиции Германии пока не называют.

В распространенном в воскресенье заявлении пресс-службы полиции федеральной земли Гессен говорится, что "окончательная идентификация тел будет проведена на следующей неделе".

Еще два человека погибли в ДТП с участием полицейского автомобиля в Германии, когда наряд полиции ехал на место крушения бизнес-джета с россиянами на борту.

"На место крушения выехало много полицейских нарядов. По пути одного из них произошло дорожно-транспортное происшествие: на федеральной трассе 486 лоб в лоб полицейская машина столкнулась с другим автомобилем", - рассказал представитель полиции Дармштадта Бернд Хохштедтер.

По его данным, погибли два человека, трое полицейских получили ранения.

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