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Порошенко лидирует на избирательных участках за границей после подсчета 37.61% голосов

Зеленский на втором, а Тимошенко - на шестом месте.

Порошенко лидирует на избирательных участках за границей после подсчета 37.61% голосов
Фото: EPA/UPG

Промежуточные итоги голосования украинцев за границей
Промежуточные итоги голосования украинцев за границей

По результатам 37.62% обработанных протоколов в заграничном избирательном округе большинство избирателей проолосовало за действующего президента Петра Порошенка.

По данным Центризбиркома, которые обнародованы на его сайте, Порошенко поддержали 37.61% из проголосовавших иностранных украинцев. Так, наибольший процент он получил в Таиланде (57%), Австралии (55%), Черногории (53.60%), Индии (51.72%) и на Кипре (50.81%).

Владимир Зеленский на втором месте - ему отдали свой голос 29.50%. Так, большинство голосов он получил в таких странах как Грузия, Катар, Иордания, Киргизия, Армения, Сербия и Туркменистан.

С большим разрывом на третьем-четвертом месте находятся Анатолий Гриценко (7.40%) и Юрий Бойко (7.37%) - последний даже стал лидером голосования в Молдове.

Юлия Тимошенко получила 4.50% и находится на 6 месте.

Всего за рубежом был открыт 101 заграничный избирательный участок.

Участие в голосовании приняло 5.264 украинцев.

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