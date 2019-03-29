В Киеве задержали мужчину, подозреваемого в ограблении инкассаторов три года назад

Правоохранители задержали мужчину, который подозревается в нападении на инкассаторский автомобиль "Приватбанка" в Харьковской области, которое произошло в 2016 году, и похищении 5,5 млн гривен. Об этом сегодня сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбуке.

Задержание произошло в четверг, 28 марта.

"В ходе проведения специальных мероприятий ... был задержан мужчина, 1978 г. р., который с 2016 года находился в активном межгосударственном розыске за факту разбойного нападения на автомобиль инкассаторов ПАО КБ "Приватбанк", - написал Аброськин.

В полиции уточнили, что речь идет о вооруженном разбойном нападении на автомобиль инкассаторов в поселке Купянск-Узловой Харьковской области, которое произошло 21 июля 2016 года.

Дзержинский суд Харькова избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в июле в городе Купянске (Харьковская область) ограбили инкассаторов ПриватБанка. Из их автомобиля забрали 2,4 млн грн в кассетах, предназначенных для загрузки банкоматов. Водитель и экипаж инкассаторского автомобиля не пострадали. По подозрению в причастности к ограблению задержали подполковника СБУ.