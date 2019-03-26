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Полиция поймала подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Борисполе

В разбойном нападении обвинили четырех азербайджанцев.

Полиция поймала подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Борисполе
Фото: kv.npu.gov.ua

Полиция задержала четырех подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Борисполе, из которого 14 марта похитили драгоценностей на 5 млн гривен.

Об этом говорится на сайте полиции Киевской области.

Подозреваемые - четверо граждан Азербайджана в возрасте 37-41 лет, которые попали на территорию страны незаконно.

Полиция провела девять обысков в Киеве, Киевской области и Черниговской области, во время которых нашла вещественные доказательства и орудия преступления. Изъяты два автомобиля Honda Civic и Ford Mondeo, на которых передвигались подозреваемые.

Фото: kv.npu.gov.ua

Фото: kv.npu.gov.ua

Установлено, что эти люди также причастны к разбойному нападению на ювелирный магазин в Кривом Роге.

Азербайджанцев обвиняют по ч.4 ст.187 (разбойное нападение) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием).

В рамках обысков были задержаны еще трое граждан Азербайджана без разрешения на временное проживание, их будут депортировать на родину.

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