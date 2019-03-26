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​​Пограничники задержали боевика "Русской православной армии" по кличке "Домовой"

Мужчина в 2014 году воевал на стороне боевиков "ДНР".

​​Пограничники задержали боевика "Русской православной армии" по кличке "Домовой"
КПВВ "Чонгар"
Фото: 24 канал

Пограничники задержали на административной границе с аннексированным Крымом гражданина Украины, боевика "Русской православной армии" по прозвищу "Домовой".

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"В понедельник, 25 марта, с временно оккупированной территории АР Крым к контрольному пункту «Чонгар» прибыл гражданин Украины, уроженец Кировоградской области, который проживал в Крыму. Установлено, что данный гражданин в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях на территории самопровозглашенной "Донецкой народной республики", - говорится в сообщении.

До 2014 года, по словам задержанного, он проживал с семьей в России. Во время пересечения в то время закрытого пункта пропуска "Успенка" в Донецкой области его завербовали представители российских спецслужб для участия в военных действиях на стороне боевиков.

"После распределения мужчина попал в батальон "Русской православной армии", где ему дали позывной "Домовой". Во время нахождения на неподконтрольной территории он неоднократно встречался с военнослужащими специальных подразделений РФ, выполняя разного рода диверсии против подразделений Вооруженных сил Украины. В настоящее время задержанного передали полиции", - сообщили в ГПСУ.

Напомним, ранее в Харькове задержали воевавшего на стороне "ДНР" жителя Горловки.

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