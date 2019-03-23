В Харькове сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией задержали боевика, принимавшего участие в боевых действиях против Украины на стороне так называемой "ДНР". Об этом в субботу информирует сайт СБУ.
"Оперативники спецслужбы установили, что уроженец и бывший житель оккупированной Горловки Донецкой области в феврале 2015 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям террористической организации "ДНР" и получил позывной "Куб". В составе так называемой военной разведки Новороссии он принимал активное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, в начале этого года мужчина решил переехать на постоянное место жительства в Харьков и, чтобы легализоваться, попытался получить дубликаты своих личных документов, которые якобы были потеряны.
Сотрудники СБУ установили место временного проживания мужчины в Харькове и провели санкционированный обыск, в ходе которого изъяли боевую гранату РГД-5 и тротиловую шашку весом 400 граммов.
Напомним, вчера СБУ предотвратила теракт в Харьковском метро.