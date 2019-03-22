Служба безопасности Украины заявила о предотвращении теракта на станции метро "Индустриальная" в Харькове.
Подозреваемого задержали во время закладки сумки, в которой, как он думал, было взрывное устройство. Силовики утверждают, что заблаговременно заменили взрывчатку на муляж.
На сайте Службы безопасности Украины говорится, что задержанный житель Харькова был завербован российскими спецслужбами за 15 тысяч долларов. "По замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов", - заявили в СБУ.
Исполнителю преступления передали бомбу мощностью 600 г тротила, которая должна была взорваться по телефонному звонку. Он должен был начинить взрывное устройство гвоздями, шурупами, болтами и гайками для усиления поражающего действия.
В ходе расследования этого преступления оперативники заблаговременно изъяли из тайника бомбу и заменили его на безопасную подделку.
Подозреваемого задержали в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 15, ст. 258 - покушение на теракт.