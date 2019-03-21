На Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

Сегодня днем на Донбассе погиб украинский военный, еще один получил ранения. Об этом сообщил пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

В течение дня российские боевики пять раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе дважды - с применением запрещенного тяжелого вооружения.

Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Широкино, Авдеевка, Южное, Золотое-4 и хутора Вольный. Боевики применяли крупнокалиберные пулеметы, стрелковое и снайперское оружие, минометы калибра 82 мм, вооружение боевой машины пехоты БМП-1, станковые противотанковые гранатометы.

Напомним, накануне в зоне ООС в результате 11 обстрелов получили ранения трое украинских бойцов.