В одесском порту обнаружили более 250 кг кокаина

В Одесской области правоохранители разоблачили и ликвидировали морской канал контрабанды наркотиков из Южной Америки.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

"Во время проведения углубленного досмотра груза в контейнере с фруктами были обнаружены пакеты с порошком белого цвета. Проведенный экспресс-анализ показал, что расфасованный порошок является кокаином. Общий вес обнаруженного наркотика составляет 257 килограммов, ориентировочной стоимостью на теневом рынке более 51 млн долларов США. По имеющимся данным, наркотики планировалось переправить в страны Европы", - говорится в сообщении.

На основании полученных материалов СБУ открыла уголовное производство по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Устанавливаются другие лица, возможно причастные к контрабанде наркотиков.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, ранее Израиль и СБУ провели совместную операцию по ликвидации наркосети.