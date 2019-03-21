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Боевики на Донбассе запугивают жителей, которые собираются голосовать на выборах

Боевики уже ужесточили контроль в пунктах пропуска и проводят "профилактические беседы".

Боевики на Донбассе запугивают жителей, которые собираются голосовать на выборах
КПВВ в Станице Луганской
Фото: cxid.info

Перед выборами 2019 боевики запугивают жителей оккупированного Донбасса, чтобы они не выезжали на свободную территорию для голосования, а также готовят антиукраинские акции. Об этом на брифинге заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник.

По данным разведки, оккупационные администрации пытаются не допустить жителей оккупированного Донбасса к участию в голосовании на выборах президента Украины. В частности, с гражданами проводятся "профилактические беседы", им рекомендуют воздержаться от выезда на подконтрольную территорию в период голосования.

Боевики на пунктах пропуска уже усилили меры по проверке граждан, которые пересекают линию разграничения. Кроме того, на 31 марта на оккупированной территории готовят масштабные антиукраинские акции.

Напомним, вынужденные переселенцы из оккупированных территорий на Донбассе и в Крыму, могут изменить место голосования по упрощенной процедури, они должны подать заявление о том, где собираются голосовать. По данным ЦИК, на выборах смогут проголосовать около 100 тыс. граждан, сменивших место голосования, включая переселенцев.

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