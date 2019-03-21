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Апелляционный суд оставил под стражей водителя БМВ, сбежавшего со смертельного ДТП

В результате ДТП заживо сгорела женщина другого автомобиля.

Фото: Прокуратура Киева

Киевский апелляционный суд оставил в силе решение районного суда об аресте водителя BMW X5, подозреваемого в смертельном ДТП в Киеве. Об этом сообщила прокуратура Киева.

В ночь на 16 февраля на Столичном шоссе произошло ДТП, в котором погибла женщина. Водитель автомобиля BMW X5, выехал за пределы проезжей части, протаранил забор, после чего столкнулся с Дэу Ланос.

Пассажирка Дэу Ланос сгорела в авто. Личность погибшей женщины удалось установить только по результатам экспертизы ДНК. Ею оказалась жительница города Киева, 1990 года рождения.

Водитель BMW X5 с места аварии скрылся, но пришел в полицию на следующий день. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) и ч. 3 ст. 135 (Оставление в опасности) Уголовного кодекса Украины. 18 февраля 2019 года Шевченковский районный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры города Киева и избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

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