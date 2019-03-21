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Российские суды назначили психиатрическую экспертизу всем военнопленным морякам

Экспертизы начнутся, как ожидается, на следующей неделе.

Российские суды назначили психиатрическую экспертизу всем военнопленным морякам
Фото: EPA/UPG

Российские следователи назначили психолого-психиатрическую экспертизу всем 24 военнопленным украинским морякам. Об этом сообщил правозащитник Николай Полозов на странице в Фейсбуке.

21 марта состоялись следственные действия в отношении военнопленного украинского моряка Михаила Власюка. Его вместе с адвокатом ознакомили с постановлением о назначении комиссионной комплексной амбулаторной психолого-психиатрической судебной экспертизы. Защита возражала против назначения экспертизы.

"По состоянию на сегодняшний день, комиссионная комплексная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза назначена в отношении всех 24 военнопленных украинских моряков", - сказал адвокат.

Проведение экспертиз должно начаться на следующей неделе в ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П.Сербского" Минздрава России.

Напомним, украинские моряки попали в плен в РФ после российской агрессии в Керченском проливе 25 ноября 2018, трое из них получили ранения. В РФ моряков обвинили в незаконном пересечении границы. Украинцы своей вины не признают и считают себя военнопленными. Все моряки находятся в СИЗО на время проведения российского следствия.

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