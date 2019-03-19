В Москве прооперировали военнопленного моряка Сороку (обновлено)

Ранненого украинского военнопленного моряка Василия Сороку прооперировали в Москве. Об этом сегодня сообщил один из адвокатов украинцев Николай Полозов на странице в Фейсбуке.

"Сведения подтверждаются Карпачовой Ниной Ивановной, а также больницей, где оперировали Василия. Наконец-то хорошие новости, которые все мы ждали и добивались совместными усилиями", - написал Полозов.

"Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объёме, а Василий и все моряки скорее вернутся домой", - добавил правозащитник.

Обновление. Украинский омбудсмен Людмила Денисова подтвердила, что вчера Сороке сделали хирургическую операцию в клинике имени Пирогова в Москве. "Врачи извлекли осколки и сшили сухожилия левой руки", - написала Денисова на своей странице в Фейсбуке.

По ее информации, сегодня Сороку уже вернули в СИЗО.

"Выражаю благодарность всему международному сообществу, которая вместе с Украиной заставила РФ сделать такую необходимую для жизни нашего моряка операцию", - написала Денисова.

Напомним, Сорока получил ранение в ноябре 2018 года, когда пограничные корабли России атаковали и захватили в плен два украинских катера и буксир. Некоторое время Сорока находился на лечении в Керчи, затем в медчасти СИЗО "Матросская тишина", при этом представители российской службы исполнения наказаний утверждали, что состояние здоровья моряка удовлетворительное, а медицинская помощь оказывается в полном объеме.

Только в конце февраля после настоятельных обращения адвокатов и украинского омбудсмена российская сторона признала необходимость лечения Сороки и направила его и двух других раненых моряков на обследование в гражданской больнице. Там подтвердили необходимость операции, и ФСИН одобрила ее проведение.