​​В среду в Киеве без существенных осадков, до +10 градусов

Ночью в столице небольшой дождь и мокрый снег.

В среду, 20 марта, в Киеве переменная облачность, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +8…+10 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -4…+3 градуса, в Хмельницкой области 0…+5 градусов, днем +5…+12 градусов.

В Карпатах ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков, температура ночью и днем 0…-5 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+5 градусов, днем +5…+12 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью местами небольшой дождь и мокрый снег, днем без существенных осадков, только в Полтавской области небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+5 градусов, днем +5…+11 градусов, в Днепропетровской области +8…+13 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без существенных осадков, только в Харьковской области небольшой дождь, ночью и утром местами туман, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2…+4 градуса, днем +8…+15 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3…+4 градуса, в Одесской области 0…+5 градусов, днем +8…+15 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 градуса, днем +10…+15 градусов.