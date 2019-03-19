Более 600 человек погибли при пожарах в Украине с начала года

За это время произошло 15 тыс. 938 пожаров.

С начала года в Украине произошло 15 тыс. 938 пожаров

С начала 2019 года в Украине при пожарах погибли более 600 человек, из них 45 - только за прошедшую.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

По данным спасателей, с начала года в Украине произошло 15 тыс. 938 пожаров, их них 6 тыс. 864 в жилом секторе, 429 - в производственной сфере, 727 - на транспорте и 7 тыс. 928 - других.

Также с начала года было обнаружено и обезврежено 5 тыс. 430 взрывоопасных предметов, в том числе 48 авиабомб.

В результате пожаров в Украине с начала года по состоянию на утро 19 марта 608 человек погибли и 347 пострадали, спасены 488 человек.

При этом за минувшую неделю (с 11 по 17 марта, - ред.) спасатели ликвидировали 2 тыс. 264 пожара и спасли 38 человек.

На водоемах за неделю в Украине погибли 18 человек.

Напомним, в начале марта пожарные за сутки погасили около 50 возгораний сухой травы в трех областях.