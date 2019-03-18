Беспилотный летательный аппарат Bayraktar TB2 осуществлял испытания в небе в Житомирской области.

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Издание пишет, что около полудня беспилотник совершил полет в небе над Хмельницкой и Житомирской областями.

Фото: mil.in.ua Маршрут БПЛА Bayraktar TB2 18 марта 2019

В начале марта Турция предоставила Украине ударный беспилотный комплекс "Брейкдар".

Соглашение по беспилотникам в январе подписали заключили государственная компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав концерна "Укроборонпром", и турецкая Baykar Makina. Переговоры о покупке этих беспилотников продолжались около двух лет.

Bayraktar TB2 может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.

Ранее Петр Порошенко анонсировал испытания новых ударных беспилотников.