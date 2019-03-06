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Турция поставила в Украину беспилотники Bayraktar

Переговоры о покупке турецких БПЛА продолжались около двух лет.

Турция поставила в Украину беспилотники Bayraktar
Фото: mil.in.ua

Турция поставила в Украину партию беспилотников Bayraktar TB2.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны в среду.

"Сейчас состоятся испытания нового мощного ударного беспилотного комплекса Bayraktar, поставки которого мне удалось договориться с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Могу даже сказать, что эти комплексы уже находятся на территории Украины", - сказал он.

Соглашение по беспилотникам в январе подписали заключили государственная компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав концерна "Укроборонпром", и турецкая Baykar Makina.

Переговоры о покупке этих беспилотников продолжались около двух лет.

Bayraktar TB2 может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы. Он оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки.

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