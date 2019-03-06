ЕС согласовал санкции против России за агрессию в Керченском проливе

Президент Петр Порошенко заявил, что Евросоюз согласовал санкций против России за агрессию в Керченском проливе.

По словам Порошенко, такое решение принял комитет постоянных представителей Евросоюза.

"Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый "азовский пакет" санкций в отношении России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе", - говорится в фейсбуке Порошенко.

Порошенко поблагодарил ЕС за поддержку Украины и сообщил, что в скором времени намерен посетить Брюссель для дальнейшей координации действий.

"Мы обеспечиваем мощное международное давление на Кремль для освобождения наших военнопленных, восстановления свободы судоходства в Азовском море, обеспечения международного статуса Керченского пролива и прекращения экономической блокады Россией украинского Приазовья", - сообщил президент Украины Порошенко.

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в твиттере написал, что "азовские санкции" будут касаться восьми человек. Решение будет окончательно оформлено на следующей неделе.

Он также сообщило, что Евросоюз продлит индивидуальные санкции против России в отношении 163 физических и 44 юридических лиц.

Напомним, российские военные 25 ноября захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.