В память о ликвидированной СЭС
В память о ликвидированной СЭС
В "Манчестер Юнайтед" между двумя лидерами произошел раскол
В "Манчестер Юнайтед" между двумя лидерами произошел раскол
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
​Сын Гладковского снял ответ на расследование журналистов под названием "Ваші гроші"
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Семь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от Forbes
Семь украинцев вошли в ежегодный рейтинг миллиардеров от Forbes
В Киеве мужчина в форме полиции застрелил водителя Mercedes (обновлено)
В Киеве мужчина в форме полиции застрелил водителя Mercedes (обновлено)
Посол США выступила за увольнение Холодницкого
Посол США выступила за увольнение Холодницкого
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
Безвиз под угрозой. Чем чреваты «аэропортные войны» между Украиной и Израилем
ГлавнаяПолитика

ЕС согласовал санкции против России за агрессию в Керченском проливе

"Приветствую решение запустить новый "азовский пакет" санкций".

ЕС согласовал санкции против России за агрессию в Керченском проливе
Фото: скриншот из видео

Президент Петр Порошенко заявил, что Евросоюз согласовал санкций против России за агрессию в Керченском проливе

По словам Порошенко, такое решение принял комитет постоянных представителей Евросоюза.

"Приветствую решение Комитета постоянных представителей ЕС запустить новый "азовский пакет" санкций в отношении России за открытый и наглый акт вооруженной агрессии против украинских моряков и кораблей в Черном море и Керченском проливе", - говорится в фейсбуке Порошенко.

Порошенко поблагодарил ЕС за поддержку Украины и сообщил, что в скором времени намерен посетить Брюссель для дальнейшей координации действий.

"Мы обеспечиваем мощное международное давление на Кремль для освобождения наших военнопленных, восстановления свободы судоходства в Азовском море, обеспечения международного статуса Керченского пролива и прекращения экономической блокады Россией украинского Приазовья", - сообщил президент Украины Порошенко.

Брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в твиттере написал, что "азовские санкции" будут касаться восьми человек. Решение будет окончательно оформлено на следующей неделе.

Он также сообщило, что Евросоюз продлит индивидуальные санкции против России в отношении 163 физических и 44 юридических лиц.

Напомним, российские военные 25 ноября захватили три украинских военных корабля в нейтральных водах Черного моря. Экипаж двух катеров и буксира - 24 человека - доставили в Симферополь, где подконтрольный России суд арестовал всех украинцев. На следующий день моряков перевезли в Москву, где они и находятся сейчас.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также