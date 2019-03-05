Тимошенко считает решение суда базой для снижения цены на газ

А в дальнейшем и тарифов на воду и тепло.

Решение Окружного админсуда Киева о незаконности повышения цен на газ правительством в 2016 году стало базой для снижения тарифов вдвое. Об этом заявила лидер Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила во время митинга в г. Красилов Хмельницкой области.

«Вчера мы с вами выиграли суд. Два года мы судились с правительством за то, что они незаконно поставили цену на газ и необоснованно», - отметила лидер «Батькивщины».

«Теперь у нас есть база для того, чтобы новый президент сразу после президентских выборов вернул старый порядок, когда украинский газ шел украинцам, и поставил вдвое более низкую цену на газ. Ведь даже суд сказал, что это правильно», - отметила кандидат в Президенты Украины.

Юлия Тимошенко обратила внимание на то, что после снижения цены на газ, стоимость тарифов на тепло и горячую воду также будут снижены вдвое.

Председатель партии убеждена, только изменение нынешней власти позволит украинцам избежать дальнейшего подорожания тарифов, которые планируют увеличить еще на 43% в целом за год.