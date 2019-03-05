Правоохранители задержали начальника управления финансового контроля Львовского горсовета по подозрению в получении неправомерной выгоды в размере 8 тыс. гривен.

Сейчас в кабинете управления финансового контроля ЛГС правоохранительные органы проводят обыск, сообщает пресс-служба горсовета.

По информации полиции, чиновник требовал и получал от победителей тендера "откаты" за выполнение определенных условий по договорах. Установлено, что за согласование сметной документации по выполнению ремонтно-строительных работ улиц на территории одного из районов г. Львова он требовал один процент "отката" от общей суммы договора.

"Задержание проведено в заведении общественного питания неподалеку городского совета г. Львов. Средства, полученные в качестве неправомерной выгоды, были изъяты из кармана куртки правонарушителя", - сообщают в полиции.

Напомним, в феврале на взятке попался начальник управления Киевской ОГА.