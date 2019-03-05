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Экипаж патрульной полиции Киева попался на взятке 9,9 тыс. гривен

Деньги предназначались за освобождение от админответственности. 

В Киеве по подозрению в получении взятки задержали двух патрульных полицейских.

Пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что они взяли деньги у водителя-нарушителя за непривлечение к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Сумма взятки составила 9900 гривен.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Фото: kyiv.gp.gov.ua

Оба полицейских задержаны по ст.208 Уголовного кодекса, им собираются предъявить подозрение.

Напомним, что штраф за вождение в состоянии алкогольного опьянения составляет 10,2 тыс. грн, он также предусматривает лишение прав на 1 год. Водителя, которого дважды в течение 5 лет подвергали административному наказанию за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, штрафуют на 40,2 тыс. грн и лишают права управления транспортными средствами на 10 лет.

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