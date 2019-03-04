ПЦУ опровергла переход ликвидированного прихода УГКЦ во Львове в свое подчинение

Православная церковь Украины не принимала решения о приеме ликвидированного УГКЦ прихода храма Сретения Господнего во Львове.
Об этом руководитель информационного управления ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря сообщил Zaxid.net.
По его словам, вопрос перехода ликвидированного прихода УГКЦ в ПЦУ обсуждался на заседании Синода 4 марта.
Архиепископ Евстратий заявил, что присутствие на собрании прихода архиерея Дрогобицко-Самборской епархии ПЦУ владыки Якова было неправильно истолковано.
"По словам владыки Якова, его просто пригласили прийти посмотреть. Он этот приход не принимал и никаких решений не выносил. Тем более, что это не территория, на которой он может осуществлять какую-либо каноническую деятельность", - сказал архиепископ Зоря.
Он объяснил, что во Львове две епархии принадлежат к ПЦУ. Одну возглавляет владыка Димитрий, вторую - владыка Макарий. На заседании Синода 4 марта они оба подтвердили, что не принимали этот приход в состав епархии.
"Присутствие архиепископа Якова в этом храме было каким-то образом использовано для того, чтобы иметь определенный информационный повод", - сказал архиепископ Евстратий.
Он добавил, что предстоятель ПЦУ Епифаний лично заявил о невозможности принять ликвидированный приход Сретения Господнего УГКЦ в православную церковь, несмотря на желание прихожан.