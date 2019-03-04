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ПЦУ опровергла переход ликвидированного прихода УГКЦ во Львове в свое подчинение

Несмотря на желание прихожан, приход не будет принят в православную церковь.

ПЦУ опровергла переход ликвидированного прихода УГКЦ во Львове в свое подчинение
Храм Сретения Господнего во Львове
Фото: lvivcenter.org

Православная церковь Украины не принимала решения о приеме ликвидированного УГКЦ прихода храма Сретения Господнего во Львове.

Об этом руководитель информационного управления ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря сообщил Zaxid.net.

По его словам, вопрос перехода ликвидированного прихода УГКЦ в ПЦУ обсуждался на заседании Синода 4 марта.

Архиепископ Евстратий заявил, что присутствие на собрании прихода архиерея Дрогобицко-Самборской епархии ПЦУ владыки Якова было неправильно истолковано.

"По словам владыки Якова, его просто пригласили прийти посмотреть. Он этот приход не принимал и никаких решений не выносил. Тем более, что это не территория, на которой он может осуществлять какую-либо каноническую деятельность", - сказал архиепископ Зоря.

Он объяснил, что во Львове две епархии принадлежат к ПЦУ. Одну возглавляет владыка Димитрий, вторую - владыка Макарий. На заседании Синода 4 марта они оба подтвердили, что не принимали этот приход в состав епархии.

"Присутствие архиепископа Якова в этом храме было каким-то образом использовано для того, чтобы иметь определенный информационный повод", - сказал архиепископ Евстратий.

Он добавил, что предстоятель ПЦУ Епифаний лично заявил о невозможности принять ликвидированный приход Сретения Господнего УГКЦ в православную церковь, несмотря на желание прихожан.

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