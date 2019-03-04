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ГПУ надеется завершить следственные эксперименты на Институтской в Киеве до конца марта

"Эксперименты охватывают большой объем работы".

ГПУ надеется завершить следственные эксперименты на Институтской в Киеве до конца марта
Сергей Горбатюк
Фото: Макс Требухов

Генеральная прокуратура надеется до апреля завершить проведение дополнительных следственных экспериментов на улице Институтской в Киеве по делам Майдана.

Об этом сообщил начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Надеюсь, что до конца марта завершим", - сказал он.

По его словам, эксперименты охватывают большой объем работы, поскольку было убито 46 активистов Евромайдана и более 80 были ранены.

Напомним ГПУ начала следственные эксперименты на ул. Институтской в июле 2018 года. Сообщалось, что экс-беркутовцы отказываются участвовать в экспериментах, однако, в Генпрокуратуре заверили, что на экспертизу это не повлияет.

В феврале Горбатюк заявил, что что расследование преступлений против активистов Майдана до сих пор не завершилось из-за отсутствия поддержки со стороны руководства Украины и правоохранительных органов.

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Источник: "Украинские новости"
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